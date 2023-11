Wer in Eberschwang "eingesessen" ist

Man kennt Johann „Hamster“ Hammerer als erstklassigen Fotografen und als geselligen Innviertler. Der Eberschwanger hat sich in seinem jüngsten Fotoprojekt Menschen gewidmet, die hier im Ort „eingesessen“ sind. In seinem neuen Bildband zeigt der Fotograf Menschen aus seinem Heimatort, die ihre Fähigkeiten und Leidenschaften einsetzen, um Dinge herzustellen oder zu reparieren.

Seinen neuen Fotoband präsentiert „Hamster, der Bildermacher“, wie er sich selbst bezeichnet, am Montag, 6. November, im Pflegeheim Eberschwang; Beginn ist um 18.30 Uhr. Gleichzeitig ist auch eine Fotoausstellung zu seinem Buchprojekt zu sehen. Das Erstexemplar des Fotobandes liegt bei der Buchpräsentation auf und anschließend im Gemeindeamt sowie im Pflegeheim. Dort kann der Fotoband „Eingesessen“ auch bestellt werden. Das Buch erscheint in limitierter Auflage.

Autor Roman Kloibhofer Redaktion Innviertel Roman Kloibhofer