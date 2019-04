"Wer im Tourismus mitgestalten will, muss sich engagiert einbringen"

WALDKIRCHEN. Wesenufer-Hotelmanagerin Margarete Durstberger ist das einzige Mitglied aus dem Innviertel im Aufsichtsrat des neuen Tourismusverbandes Donau Oberösterreich.

Margarete Durstberger ist Geschäftsführerin von Wesenufer Hotel & Seminarkultur an der Donau. Bild: BiEi

Der Oberösterreich Tourismus wird auf neue Beine gestellt. Einer dieser neuen Verbände ist der Tourismusverband Donau OÖ, der Ende Februar aus der Taufe gehoben wurde und Mitte März seine Arbeit aufgenommen hat. Bei der konstituierenden Sitzung wurden die personellen Weichen gestellt. Zum Obmann wurde Friedrich Kaindlstorfer aus Bad Kreuzen, zu seiner Stellvertreterin Michaela Dattinger aus Haibach ob der Donau gewählt. Einzige Innviertlerin im 17-köpfigen Aufsichtsrat ist Margarete Durstberger, die Geschäftsleiterin von Wesenufer Hotel & Seminarkultur an der Donau/pro mente OÖ. Im Interview verrät sie jene Anliegen, die sie im neuen Verband besonders vorantreiben will.

Volkszeitung: Sind Sie als Hotel-Geschäftsleiterin in Wesenufer zu wenig ausgelastet, dass Sie sich jetzt auch im neuen Tourismusverband einbringen?

Durstberger: Sicher nicht! Im Gegenteil, die Aufgaben hier im Hotel und im Seminarkulturzentrum werden laufend mehr. Ich bin aber der Meinung, dass sich einbringen muss, wer mitgestalten will. Zuzuschauen, was der neue Verband künftig unternimmt und dann zu kritisieren, ist erstens zu einfach und zweitens nicht im Sinne einer Weiterentwicklung von Wesenufer generell und des Wesenufer Hotel & Seminarkultur an der Donau im Besonderen.

Steckt also auch viel Eigennutz für Ihre Tätigkeit hier im Hotel in Ihrer neuen Aufgabe?

Ja, natürlich! Wie wir wissen, wird der Tourismus in Oberösterreich auf neue Beine gestellt. Da werden Strukturen verändert, da wird vieles neu organisiert. Wer also mitgestalten will, muss sich einbringen. Das gilt im Speziellen natürlich auch für jenen Arbeitsbereich, für den ich hier in Wesenufer verantwortlich bin. Wer will, kann es durchaus als Eigennutz auslegen, wenn ich mich künftig im Tourismusverband Donau OÖ besonders einbringen werde, neue Gäste für Wesenufer zu lukrieren.

Sind Sie dort nicht ohnehin sehr beschäftigt?

Was den Seminarbereich angeht, würde ich sagen, es läuft wirklich super. Das gilt auch für die vielen Hochzeiten, die wir inzwischen hier an der romantischen Donau organisieren. Ich handle aber nicht so kleinkariert, dass ich behaupte, dass das reiche. Es ist immer Luft nach oben. Das hat mit ausgelastet nichts zu tun.

In welchem Bereich ist Luft nach oben?

Bei den Radfahrern, bei den Wanderern und im Tagestourismus. Wir wissen, dass wir vielen Radlern zu teuer sind. Wir werden deshalb aber nicht billiger werden, sondern Radlern verstärkt zeigen, wie schön es bei uns ist und was hier alles auch für Radfahrer geboten wird. Das gilt beispielsweise auch für Wanderer. Wir befinden uns hier im Donautal in einer der schönsten Landschaften Österreichs. Warum sollen Radler und Wanderer nicht ein paar Tage länger bleiben? Und nicht am nächsten Tag schon wieder weiterradeln oder -wandern, sondern von Wesenufer aus zu Touren aufbrechen und am Abend hier wieder die Vorzüge eines Top-Hauses genießen. Das zum Beispiel wäre für mich eine Stoßrichtung, die wir künftig marketingmäßig verstärkt angehen sollten. Von unserem Haus aus. Aber natürlich, den neuen Tourismusverband werden wir in dieser Hinsicht ebenfalls vor unseren Interessenskarren spannen.

Ein weiterer - oder neuer - Tourismusverband heißt noch lange nicht mehr Gäste beziehungsweise mehr Nächtigungen. Womit will der Tourismusverband Donau OÖ besonders punkten?

Es ist mir ein Anliegen daran zu arbeiten, den Stellenwert Kompetenz, Fachlichkeit und vor allem Freude an der Arbeit im Tourismus sichtbar zu machen. Der Erfolg im Tourismus ist unweigerlich damit verbunden, Freude daran zu haben, Gäste zu verwöhnen.

Und wie schaut das in der Praxis aus?

Da gibt es für mich eine ganz simple Formel: Der Gast kommt wieder oder empfiehlt uns weiter, wenn es ihm bei uns gefällt. Und dazu gehören neben dem unmittelbaren Hotelbereich der ganze Ort, die Umgebung. Wir müssen in Zukunft also noch mehr trachten, dass auch den Bewohnern jener Gemeinden, die verstärkt Tourismus betreiben, unsere Vorhaben gefallen. Wir müssen die Bevölkerung viel aktiver einbinden. Ein Tourist fühlt sich natürlich dort am wohlsten, wo er spürt, dass der Einwohner hinter ihm und nicht gegen ihn steht. In Wesenufer ist uns das meiner Meinung nach gut gelungen. Gemeinde und Hotel arbeiten hier vorbildlich zusammen. Deshalb hab ich mich auch bereit erklärt, den auf neue Beine gestellten Waldkirchen-Tourismus - kurz ToKudas für Tourismus und Kultur - nicht nur zu unterstützen, sondern darin aktiv mitzuarbeiten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema