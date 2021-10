In neun Gemeinden in den Bezirken Ried und Schärding finden morgen Bürgermeister-Stichwahlen statt. Spannung ist vorprogrammiert. Die ersten Wahllokale schließen um 13 Uhr, in Ried, Raab und Schärding ist erst um 15 Uhr Schluss. Die Innviertler Nachrichten haben sich die Ausgangslage in den beiden Bezirksstädten sowie in Eberschwang und Raab angesehen. Alle Infos zur Wahl gibt es morgen unter nachrichten.at bei einem Liveticker.