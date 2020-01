An den letzten Tag des Rieder Volksfestes 2019, Sonntag, den 9. September, wird sich ein 61-Jähriger Mann aus dem Bezirk Eferding noch lange schmerzhaft erinnern. Als er kurz nach 19 Uhr mit Bekannten zum parkenden Auto in der Nähe des Messegeländes ging, kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem 25-Jährigen aus Ried. Dieser hatte etwas gegen das parkende Auto, das in der Nähe der Wohnanlage seines Bruders stand. Nach einem kurzen Dialog rastete der Rieder völlig aus und versetzte dem 61-jährigen Mann zwei brutale Faustschläge ins Gesicht, wodurch diesem ein Zahn ausgeschlagen wurde. Zwei Wochen später mussten vier weitere Zähne aufgrund der Faustschläge gezogen werden.

Jetzt musste sich der 25-Jährige wegen des Verbrechens der schweren Körperverletzung im Landesgericht Ried vor Richterin Claudia Lechner verantworten.

"Ich bekenne mich schuldig", sagt der Angeklagte zu Beginn seiner Befragung. Das ist Staatsanwalt Alois Ebner aber zu wenig, es entwickelt sich ein Dialog zwischen den beiden. "Was war Ihre Motivation der Tat?", will Ebner wissen. "Es tut mir eh leid, ich habe überreagiert und war betrunken", antwortet der Angeklagte. "Wie viel haben sie denn intus gehabt?", bohrt der Staatsanwalt nach. "Ich glaube, es waren fünf Maß Bier."

Ebner lässt nicht locker: "Das ist eine halbe Kiste Bier, trinken sie öfter so viel?" Die Antwort des Angeklagten: "Nein, es war halt Volksfest." Nun redet Ebner dem 25-Jährigen ins Gewissen, langsam sagt er: "Kennen Sie den Spruch ,Wer den Rausch nicht weisen kann, muss das Saufen lassen‘?" Der Beschuldigte senkt den Kopf und antwortet mit einem ganz leisen "richtig". Das Opfer gibt an, dass sich die bisherigen Zahnarztkosten auf rund 7800 Euro belaufen.

Richterin Lechner verurteilt den Rieder zu sechs Monaten bedingter Haft und zu einem Teilschadenersatz in der Höhe von 3300 Euro. Das Urteil ist rechtskräftig. Für den 25-Jährigen geht es wohl vor dem Zivilgericht weiter. Es ist davon auszugehen, dass die Kosten für ihn noch höher werden. Immerhin kündigt der Beschuldigte an, dass er ab nächster Woche wieder einer Arbeit nachgehen werde.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at