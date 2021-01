In sieben Monaten sind Landtags- und Gemeinderatswahlen in Oberösterreich. Gewählt werden auch die Bürgermeister. Natürlich haben sich die Bezirksparteien schon intensive Gedanken über ihre Kandidaten gemacht. Vielerorts stehen sie schon fest, in manchen Gemeinden allerdings noch nicht. Fakt ist, dass die Parteien in so vielen Gemeinden wie möglich einen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken möchten.