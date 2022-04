Wenn sie über ihren Alltag spricht, hören 100.000 zu

Was zieht sich Sabina an, wenn sie einkaufen geht? Womit cremt sie ihr Gesicht ein? Wie putzt sie ihre Küche? Wie dekoriert sie ihren Esstisch? Wie hat Töchterchen Emilia heute geschlafen? Auf all diese Fragen gibt Sabina Frauscher, ehemals Priewasser, Antworten auf ihrem Instagram-Profil "pwrsabina".

Mehr als 100.000 Menschen folgen ihr und sehen sich ihre Postings an, wünschen sich mehr Infos über den eingesetzten Wischmopp, die Arbeit in der Landwirtschaft, ihre Kleidung und den Brei, den die kleine Emilia isst (oder eben nicht).

Sabina Frauscher postet aus ihrem Alltag, ganz ungeschönt und so, wie er wirklich ist. "Ich tausche mich dann mit ganz vielen aus, vor allem Mamas", sagt Sabina. Und sie gibt selbst Tipps, die viele schätzen und beherzigen.

Am Anfang nur schöne Fotos

Angefangen hat alles ganz anders. "Ich habe immer schon gerne Fotos von mir gemacht und war von Anfang an auf Instagram. Da sind mir dann schon immer mehr gefolgt", sagt sie. Damals schon waren die Natur und der Hof daheim Schauplatz Nummer eins, die Mama die Fotografin. Beides ist auch so geblieben. Schon bald meldeten sich auch die ersten Firmen. Kooperationen geht Sabina aber nur dann ein, wenn sie auch vom Produkt selbst überzeugt ist. "Man muss ja auch glaubwürdig bleiben", sagt sie.

Gerade das Thema Landwirtschaft sei ihr sehr wichtig. "Wir werden auch mal den Hof der Eltern übernehmen", so die 26-jährige Höhnharterin, die in der Krabbelstube Aspach arbeitet, aber derzeit in Karenz ist. Immer wieder postet sie über die Wichtigkeit von Landwirtschaft und Regionalität und will dazu beitragen, das Bewusstsein dahingehend zu schärfen.

Ihre zweite große Leidenschaft ist Mode. Mode und Landwirtschaft – zwei Dinge, die für Sabina nicht im Gegensatz zueinander stehen. Das wollte sie von Anfang an zeigen. Putztipps und Dekorationsideen kamen im Laufe der Zeit dazu.

Eines will Sabina aber nicht: polarisieren. "Ich bin ein positiver Mensch und will auch Positives ausstrahlen. Natürlich, es ist nicht alles perfekt, aber man kann trotzdem positiv bleiben. Das will ich zeigen", sagt die Höhnharterin. Ihre Follower sind hauptsächlich aus der Region, aber auch aus Deutschland, weshalb sie in ihren Videos darauf achtet, Hochdeutsch zu sprechen.

"Die, die mim Telefon redt"

Gerade zu Hause am Land habe man die Influencerin oftmals belächelt. "Weil viele einfach nicht wussten, was ich genau mache. Die, die mim Telefon redt", sagt Sabina und lacht bei der Erinnerung daran. Heute verdient sie mit ihrem Instagram-Account Geld und kann immer mehr und mehr Follower von sich begeistern. "Es macht mir einfach wirklich Spaß, aus dem Hobby wurde ein Beruf. Ich mag, dass ich da so kreativ sein kann", sagt sie. Mit Hassnachrichten habe sie wenig zu tun. "Das hat mich schon gewundert, gerade, als Emilia zur Welt kam, dachte ich, dass viele Mamas Entscheidungen wie die, nicht zu stillen, kritisieren werden", sagt sie. Taten sie aber nicht.

Auch wenn Sabina viel über ihren Alltag postet, will sie ihre Familie schützen. Das Gesicht der fünf Monate alten Tochter Emilia wird nie gezeigt, ihr Mann auch beinahe nie. Anteil an Sabina Frauschers Leben haben die Tausenden Follower auch so genug und danken ihr mit Likes und Klicks dafür.