Die Corona-Krise mit all ihren Unannehmlichkeiten ist für viele Menschen eine psychische Belastung. Für Alkoholkranke stellt sie eine besondere Gefahr dar, denn in Isolation ist das Risiko größer, den schlechten Wegbegleiter von einst aufzusuchen: Alkohol. "Zu uns kommen vermehrt Menschen, die früher in den Beratungsstellen waren, seither aber trocken gelebt haben. Sie haben Rückfälle oder Angst vor Rückfällen", sagt Thomas Labacher, Geschäftsfeldleiter Sucht von pro mente Oberösterreich.