"Wenn ich Kanzlerin wäre..."

Bis Freitag, 13. Dezember, dauert noch die 25. UNO-Klimakonferenz in Madrid, in deren Rahmenprogramm auch ein Jugendklimagipfel über die Bühne geht. Die daran teilnehmende Schülerdelegation aus Oberösterreich will ihrem Auftritt mehr Nachdruck verleihen und die Forderungen und Wünsche möglichst vieler heimischer Jugendlicher in Madrid vertreten. Diese Chance nutzte die engagierte Schülervertretung des Gymnasiums Schärding, unter der Führung von Schulsprecherin Hannah Schöberl, und organisierte in der Schule einen "Mini-Klimagipfel". "Wenn ich Bundeskanzler/in wäre …" lautete die Grundüberlegung.

20 Schüler aller Altersstufen zeigten großen Einsatz und arbeiteten – statt des normalen Unterrichts – an ihren Visionen für eine bessere (Klima-)Zukunft. Ihre Forderungen, die neben den Klassikern – CO2-Steuer, Ausbau des öffentlichen Verkehrs und Förderung ökologisch verträglicher Lebensmittelproduktion – unter anderem auch die Punkte "Klimaunterricht", "nachhaltige Geldanlage" und "Aufbau eines flächendeckenden Pfandflaschensystems" enthalten, wollen die Jugendlichen auch auf kreative Art unter die Leute bringen. Die dabei entstandene Idee eines humorvollen Kurzvideos wird gerade in die Tat umgesetzt.

"Es hilft nichts, immer nur Horrorszenarien zu erzählen", sagt der Pädagoge Johannes Hörmann, der die Arbeit der Schärdinger Gymnasiasten begleitete. "Vielmehr müssen wir den Menschen klarmachen, wie viel Lebensqualität wir durch den Umstieg auf einen nachhaltigen Lebensstil gewinnen können."

