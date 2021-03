"Wenn ich es in eine Stichwahl schaffe, dann ist für mich sicher alles möglich"

Seit vergangener Woche ist offiziell, was schon Monate vorher zu hören war: Stefan Schneebauer (39) kandidiert für die FPÖ Schärding als Bürgermeisterkandidat. Er folgt auf Vizebürgermeister Erhard Weinzinger, der sich nach der Wahl politisch zurückziehen wird. Schneebauer ist seit 2002 in der Gemeindepolitik tätig, zuerst in Enzenkirchen, seit 2009 in Schärding.