Wenn Grünland zu Bauland wird

"Die Römer haben schon gewusst, warum sie auf der kleinen Anhöhe nahe der Ortschaft Wendling in der Gemeinde Kirchberg bei Mattighofen ein Castell errichtet haben", schreibt Josef Guggenberger aus Berndorf an die OÖN-Redaktion. Die Trumerseen, das Flachgau, dahinter ein prächtiges Alpenpanorama vom Traunstein im Osten bis zum bayerischen Plattengebirge im Westen.

Der in der Region als "Katzenstelle" bekannte Aussichtsplatz in der Gemeinde Kirchberg bietet einen Alpenblick mit den Namen der einzelnen Berge und einer Sitzgelegenheit. "Doch mit dem einzigartigen Panoramabild ist es jetzt vorbei", schreibt Guggenberger, der sich wie viele andere, darüber ärgert, dass dort vor Jahren Grünland in Bauland umgewidmet wurde.

Ein Haus wird bereits gebaut, auch die benachbarten Grundstücke sind im Flächenwidmungsplan als Wohngebiet vermerkt (siehe Grafik, rote Farbe: Bauland).

Der Flächenwidmungsplan wurde bereits 2014 vom Kirchberger Gemeinderat einstimmig beschlossen, ein paar Monate später vom Amt der oberösterreichischen Landesregierung aufsichtsbehördlich genehmigt. Bürgermeister Josef Zehentner (VP) möchte zu diesem Thema keine Stellungnahme abgeben.

Land prüft Umwidmungen

Ob Grünland in Bauland umgewidmet werden darf, prüft das Land Oberösterreich. Es gibt verschiedene Kriterien, grundsätzlich gilt, dass Bauwerke und alle ihre Teile so ausgeführt werden müssen, dass das Orts- und Landschaftsbild nicht gestört wird. "Dabei müssen die charakteristischen gestalterischen Merkmale des Bauwerks auf die Charakteristik der Umgebung abgestimmt werden", heißt es im oberösterreichischen Landesrecht.

Für Josef Guggenberger ist die Entscheidung im Kirchberger Falle ein "Super-Gau". Er schreibt: "Raumordnung hat etwas mit Ordnung zu tun, und dafür muss jemand die Verantwortung übernehmen."

Artikel von Lisa Penz l.penz@nachrichten.at