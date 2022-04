Wenn ein Bayer und eine Schweizerin im Innviertel Ziegenkäse herstellen

Darf ich vorstellen? Mutschli. Ein typischer Schweizer Alpenkäse, schnellreifend und an diesem Donnerstagmorgen in Produktion. Er klingt so, wie er schmeckt: cremig und weich, eingehüllt wird er in feine Rotweinschmiere. Mutschli ist nicht der einzige Schweizer in der Ettenau: gestatten, Theresa. Thut mit Nachname, 35 Jahre, eigentlich Musikerin, jetzt Bäuerin, Käse- und Ziegenbauer Arno liebend.