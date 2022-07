Simon Renzl war im Kindergartenalter, als er merkte, dass er anders ist als seine Gleichaltrigen. Die hatten schon damals irgendwie mehr Spaß am Leben. Es ging in derselben Tonart weiter, Mobbing in der Schule, erste Suizidgedanken mit 14. Simon hat hart gearbeitet, um die schöne Seite des Lebens kennenzulernen. Mit Erfolg, wenngleich ihn seine Depression immer wieder heimsucht. Bei seiner letzten Krise hat er sich erst in die Klinik eingewiesen und dann herausgeschrieben aus dem Tief.