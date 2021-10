"Wenn du nicht ab sofort ein Kopftuch trägst, werde ich dir alle Knochen brechen, dich umbringen und dir den Kopf vom Körper abtrennen. Es ist mir egal, wenn ich dafür 20 Jahre bekomme." Diese zwei Sätze, die am 12. Juli gefallen sein sollen, sind der wesentliche Inhalt der Anklageschrift wegen versuchter schwerer Nötigung von Staatsanwalt Franz-Joseph Zimmer. Begleitet von zwei Justizwachebeamten wird der Angeklagte in Handschellen in den Schwurgerichtssaal geführt.