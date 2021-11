"Auf drei", sagt Christoph Drexler und hebt mit Hilfe ein schweres Eisenrad vom Lastwagenanhänger. Der Zirkus Althoff ist in der Stadt und schlägt wieder seine Zelte auf. Normal herrscht bei den Aufbauarbeiten reges Treiben. Jeder Handgriff ist geplant, jeder weiß, was er zu tun hat. Normal ist in diesen Zeiten aber gar nichts, daher ist es am Zirkusgelände auf der Wiese gegenüber des Interspars Braunau auch noch weitgehend ruhig. Die Arbeiten gehen dieses Mal langsamer voran.