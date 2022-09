"Bis zum ersten Gegentreffer war es okay, alles was danach gekommen ist, war schlecht", sagte SV-Ried-Sportchef Thomas Reifeltshammer gestern Nachmittag im OÖN-Gespräch. Die 0:3-Schlappe gegen die Wiener Austria am Sonntagnachmittag war der nächste Tiefpunkt in dieser Saison. Fünf Punkte und vier erzielte Treffer aus neun Spielen. Gegen die Austria waren die Rieder, abgesehen von der Anfangsphase, völlig chancenlos, der Sieg der Wiener hätte noch höher ausfallen können.