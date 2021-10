Wenn die Sirenen heulen: Die Signale in Notsituationen sollte jeder kennen

Am kommenden Samstag, 2. Oktober, ist es wieder so weit: Ab 12 Uhr Mittag ertönen landesweit im Viertelstunden-Abstand die vier Zivilschutz-Sirenensignale. Der heurige Zivilschutztag will auf die verschiedenen Bedrohungsszenarien und die Bedeutung der Sirenensignale aufmerksam machen.