Wenn die Hebamme zum ehrenamtlichen Kollegen wird

Mehr als 23.900 Menschen engagieren sich in Oberösterreich freiwillig beim Roten Kreuz. Im Innviertel sind es 5300 Ehrenamtliche, die sich in den Dienst für die gute Sache stellen und Menschen in der Not helfen. Zwei davon sind der 26-jährige Lukas Furtner und sein älterer Kollege Ludwig Schlichtner. Die beiden Rettungssanitäter sind in der Ortsstelle Riedersbach (Gemeinde Ostermiething) tätig und haben eine ganz besondere Beziehung zueinander.

Vor 26 Jahren wurde Schlichtner bei einem Rettungseinsatz zur Hebamme. Der kleine Lukas wollte nicht mehr länger warten und erblickte zu Hause, nach dem Eintreffen der Rettungskräfte rund um Ludwig Schlichtner, das Licht der Welt. Nun, mehr als ein Vierteljahrhundert später, sind die beiden gemeinsam für das Rote Kreuz aktiv. "Das ist schon ein ganz besonderes Gefühl", sind sich beide einig.

Auf der Suche

Furtner, der in Franking lebt, studiert derzeit an der Technischen Universität in Graz und schreibt dort an seiner Masterarbeit. In seiner Freizeit engagiere er sich aber sehr gerne beim Roten Kreuz, sagt der 26-Jährige. Um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden und die Versorgung in der Bevölkerung sicherzustellen, ist das Rote Kreuz aktuell wieder auf der Suche nach freiwilligen Mitarbeitern wie ihm.

"Sich zu engagieren, ist in jedem Alter möglich. Das Gemeinschaftsgefühl ist unbezahlbar und die Tätigkeit ist auch wichtig für die persönliche Entwicklung", sagt Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger. "Egal, ob im Rettungsdienst, im Besuchsdienst, bei Essen auf Rädern, als Mitarbeiter in einem unserer Rotkreuz-Märkte, in der Arbeit mit Jugendlichen oder in den vielen anderen Bereichen. Die Tätigkeitsbereiche sind sehr vielfältig." Die freiwilligen Mitarbeiter würden aus allen Teilen der Bevölkerung kommen und seien das Herzstück der humanitären Hilfsorganisation, so Aichinger.

Weitere Informationen unter www.passende-jacke.at oder unter 0732/7644-157

