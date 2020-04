Das Ja-Wort wollten sich Theresa Nippert und Andreas Achleitner heuer zweimal geben: Im Mai in Italien, im Juni in Mining. So der Plan, bevor Corona alles auf den Kopf stellte. Die Wahl-Miningerin ist selbst in der Hochzeits-Branche tätig. Sie betreibt ein Brautmodenatelier im Schloss Mamling und hat sich damit einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Klar, dass sie sich auch ihr eigenes Hochzeitskleid selbst entworfen hat. Mit dem Nähen wollte sie demnächst beginnen. Doch es sollte anders kommen.