Wenn der Kubinsaal zum Laufsteg wird, sind Glücksgefühle vorprogrammiert

SCHÄRDING. Kulturverein präsentiert Leuchtturmprojekt "GlüXstadt Schärding" am 28. und 29. Juni.

Der Andorfer Opernsänger Philipp Mayer (2.v.l.) kommt mit seinem Vokalquintett Walhalla zum Seidlwirt nach Schärding. Bild:

"Während ich gefastet habe, ist mir das Thema Glück untergekommen und hat mich seither nicht mehr losgelassen", sagt Franz Schmid, Obmann des Kulturvereines Schärding. Um dem Jahresmotto Glück gerecht zu werden, besuchte Schmid sogar ein "Glücksseminar". Highlight des abwechslungsreichen Programmes des Kulturvereins wird das multimediale Konzert "GlüXstadt Schärding" sein, das an zwei Abenden im Kubinsaal aufgeführt wird. Als Akteure fungieren vorwiegend Künstler aus der Region.

Bereits vor zwei Jahren nahm Schmid Kontakt mit dem Andorfer Philipp Mayer auf, der in der Kulturszene bereits seit Jahren erfolgreich tätig ist. "Anfangs wusste ich gar nicht, was ich mit dem Thema Glück anfangen soll. Es ist schwierig, da es ja jeder individuell definiert", so der Innviertler Opernsänger, der in Berlin lebt. Deshalb habe er sich als ersten Schritt Leute gesucht, mit denen er gut arbeiten beziehungsweise auch glücklich sein kann. Gemeinsam hätte man sich dann auf dieses Projekt geeinigt.

Fast alle Akteure aus der Region

"Wir machen ein szenisches Konzert mit Videos, Tanz, Bläserquintett und einem Männerensemble. Bei den Kurzfilmen werden Interviews mit Schärdingern zum Thema Glück zu sehen sein", sagt Dramaturgin Anna Laner. Die gebürtige Enzenkirchnerin und Philipp Mayer kennen sich bereits seit ihrer gemeinsamen Schulzeit am Gymnasium in Schärding. "Fast alle Akteure beziehungsweise Musiker kommen aus dem Bezirk Schärding", so Mayer. Auch ihn ziehe es immer wieder zurück ins Innviertel. "Es ist einfach schön und unkomplizierter mit Leuten zu arbeiten, die deinen Dialekt verstehen und einfach auch so ticken, wie man selbst", sagt Mayer. Die Hauptprotagonisten beim Galakonzert "GlüXstadt Schärding" am 28. und 29. Juni werden ein von Manuel Huber zusammengestelltes Bläserquintettt und das von Philipp Mayer gegründete Vokalquintett Walhalla zum Seidlwirt sein. "Die Besucher erwartet ein dramatischer Abend mit viel Humor", verspricht Laner. Auch für den Kubinsaal haben sich die jungen Kunstschaffenden etwas Neues einfallen lassen. "Es wird zwei 180?-Bühnen geben, also eine Art Laufsteg-Situation. Wir wollen dadurch mehr Nähe zum Publikum erzeugen. Die Bühne wird bestuhlt", so Mayer. Die heurige Produktion soll gleichzeitig auch ein erster Impuls sein, zukünftig eine Plattform Kulturschaffender aus dem Bezirk Schärding und dem gesamten Innviertel zu initiieren.

"Vom Glück der kleinen Dinge"

Eine Reihe von Veranstaltungen (siehe Infobox) stellen das Jahresmotto Glück in Schärding in den Mittelpunkt. "Glücklich bin ich darüber, auch Anselm Grün für einen Vortrag in Schärding gewinnen zu können. Er war wirklich schwer zu bekommen. Ich musste mir drei Bücher signieren lassen, bevor ich ihn soweit hatte", so Schmid. Neben Lesungen und Konzerten erwartet die Besucher heuer viel – vom Kindertheater über die sechste Schärdinger Kriminacht bis hin zu Kunstseminaren und Literatur. "Kultur lockt viele Besucher zu uns nach Schärding. Für uns Touristiker ist der Kulturverein daher ein wahrer Glücksfall", sagt Tourismuschefin Bettina Berndorfer. "Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Besuch von einem Konzert glücklich macht."

Termine und Info

31. März: Kindertheater „Tischlein deck dich!“, 15 Uhr, im Kubinsaal.

Kindertheater „Tischlein deck dich!“, 15 Uhr, im Kubinsaal. 4. April: Lesung Ludwig Laher, 19.30 Uhr, Stadtbibliothek

Lesung Ludwig Laher, 19.30 Uhr, Stadtbibliothek 25. April: Literarisch-musikalischer Abend „Das Glück ist ein Vogerl“, 20 Uhr.

Literarisch-musikalischer Abend „Das Glück ist ein Vogerl“, 20 Uhr. 20. Mai: Vortrag Anselm Grün „Vom Glück der kleinen Dinge/Die Kunst zufrieden zu sein“, 20 Uhr, Kubinsaal.

Vortrag Anselm Grün „Vom Glück der kleinen Dinge/Die Kunst zufrieden zu sein“, 20 Uhr, Kubinsaal. Info: www.kulturverein-schaerding.at

