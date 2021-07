Anstatt dass Menschen in den Konzertsaal kommen, "fliegt" der Konzertflügel zu ihnen hinaus: Unter dem Titel "Beflügelt" findet Anfang August in Ried ein dreitägiges Klavierfestival im Freien statt. Zu hören gibt es Solo-, Jazz- und Kammermusik, zu Gast sind etablierte Künstler, die international auftreten sowie Schüler des Landesmusikschulwerkes. Sechs Konzerte stehen auf dem Festival-Programm. Der Beginn ist am Freitag, 6. August, wenn auf der Steinarena hinter der Landesmusikschule Dean