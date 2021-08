Mit einer besonderen Ausstellung der aus Schärding stammenden und in Wien lebenden Künstlerin Laura Sperl geht die Galerie 20gerhaus in den Herbst. "Off The River Bank" lautet der Titel der Ausstellung, die am Donnerstag, 2. September, eröffnet wird (19.30 Uhr) und bis 9. Oktober zu sehen ist.