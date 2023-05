Wenn andere brechen, legt der SK Schärding los

Körperlich ist der Kader des SK Schärding in absoluter Topform. Während andere Mannschaften im letzten Drittel der Spielzeit nicht selten einbrechen, schalten die Schärdinger noch einen Gang hoch. Wie zuletzt gegen Bad Wimsbach (23. Runde) und am Wochenende gegen Peuerbach. Beide Begegnungen hat der SK in der letzten Viertelstunde klar für sich entschieden. Ein Fakt, auf den Andreas Michl, seit knapp vier Jahren Sportlicher Leiter und Tormann des SK, großen Wert legt.