"Weniger Frequenz, aber mehr Geld ausgegeben"

Corona hatte auch das Jahr 2021 fest im Griff, das blieb für die Händler nicht ohne Folgen. Lockdown, längere Lieferzeiten und Lockdown Nummer zwei haben das Tagesgeschäft beeinflusst. Die Innviertler Geschäftsleute berichten allerdings auch Positives: Der Stellenwert der Regionalität habe deutlich zugenommen und viele Kunden seien dem lokalen, stationären Handel treu geblieben.

Vor allem bei Schmuck und Trachtenmode schätzt die Kundschaft die persönliche Beratung mehr als das Schnäppchen des Online-Riesen. Die Frequenz sei zurückgegangen, aber die Leute hätten mehr Geld ausgegeben, sagt Christoph Vormaier, Manager der Rieder "Weberzeile" zufrieden. Dass der Zeitpunkt des zweiten Lockdowns suboptimal gewählt war, darüber sind sich die Händler einig. "Die Zeit danach war zu kurz, um das Weihnachtsgeschäft wieder in Fahrt zu bringen", sagt etwa Andrea Mittermayr.

Aufwärtstrend und Atmosphäre in der Weberzeile Ried

Seit Freitag, 17. Dezember, ist die Weberzeile wieder in Vollbetrieb. Mit dem Verlauf der bisher vergangenen Tage ist Center-Manager Christoph Vormair äußerst zufrieden. Reger Betrieb herrschte vor allem am Freitag und Samstag, doch auch der Sonntag brachte – nach einem eher gemütlichen Beginn – noch gute Umsätze. Österreichweit lagen die im Schnitt bei etwa 50 Prozent des Vortages, die Weberzeile lag mit knapp 65 Prozent deutlich darüber. „Es hat sich gezeigt, dass nicht, wie befürchtet, alles online gekauft wird. Viele Menschen haben auf den stationären Handel gewartet und das freut uns sehr“, sagt Vormair. Zu schätzen wisse die Kundschaft der Weberzeile nicht nur die entspannte Atmosphäre, sondern auch die Hygiene im Einkaufszentrum. „Es gibt zahlreiche Desinfektionsspender. Außerdem haben wir die Reinigung beispielsweise der Handläufe bei den Rolltreppen und der WCs deutlich aufgestockt“, sagt Christoph Vormair. Generell sei 2021 zwar turbulent, aber, wenn der Handel geöffnet war, recht erfolgreich gewesen. „Es gab Monate, da lagen die Umsätze sogar über jenen des Jahres 2019. Die Frequenz ist zwar etwas zurückgegangen, aber die Leute haben im Schnitt mehr Geld ausgegeben. Das stimmt uns zuversichtlich. Wir werden jedenfalls alles daran setzen, damit die Kunden weiterhin gerne zu uns kommen.“

Schmuck braucht persönliche Beratung

"Den Frühjahrslockdown konnten wir über den Rest des Jahres ziemlich gut kompensieren. Das war 2020 und auch heuer so", sagen Klaus und Luzia Kettl, die Inhaber von Schmollgruber Schmuck. Nicht ganz einverstanden ist Klaus Kettl mit dem Zeitpunkt des zweiten Lockdowns. "Der hätte viel früher angeordnet werden müssen, dann hätten wir ein wesentlich ruhigeres Weihnachtsgeschäft haben können", so der Rieder Geschäftsmann.Die Online-Giganten sind in dieser Branche keine großen Spielverderber. "Die Käufer wollen das Stück original sehen und auch angreifen können. Bei Schmuck kann ein schönes Foto auch trügerisch sein", so Klaus Kettl. Momentan voll im Trend liegen längere Ohrringe. Probleme mit Rohstoffen wie in anderen Branchen gibt es nicht. "Aber längere Lieferzeiten sind an der Tagesordnung. Das Problem ist, dass viele Lieferanten ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit hatten und mit dem Aufarbeiten der Aufträgen gar nicht mehr nachkamen", sagt Klaus Kettl.

Klaus und Luzia Kettl Bild: Renate Schrattenecker-Fischer Fotografie

Mode in Corona

Anlässe für festliche Kleidung fehlen, im Homeoffice ersetzt die Jogginghose Anzug und Kostüm. Doch bis vor dem vierten Lockdown hat sich die Lage in der Modebranche wieder positiv entwickelt. Der Umsatz von heuer konnte zum Vorjahr leicht verbessert werden, sagt Andrea Mittermayr vom gleichnamigen Modehaus in Wildenau. Besser gelaufen sei 2020 das Weihnachtsgeschäft, denn da wurde der Lockdown bereits vor dem 8. Dezember beendet. Die Geschäfte durften somit zwei Wochen vor Weihnachten öffnen. Heuer war es nur eine Woche. Zu kurz, um das Weihnachtsgeschäft noch in Fahrt zu bringen. Bekleidung wird zu Weihnachten zwar gerne geschenkt, viel eher seien um diese Zeit aber Gutscheine gefragt. Nach den Feiertagen wird eine hohe Frequenz erwartet, denn die meisten Geschenkgutscheine werden gleich nach Weihnachten eingelöst. Der Onlineshop konnte die lockdownbedingten Schließungen nicht wett machen, wird aber von den Stammkunden immer mehr angenommen, sagt Mittermayr.

Andrea Mittermayr Bild: privat

Blumen im Lockdown

„Die Zeit zwischen den Lockdowns verlief gut“, sagt Clarissa Edthofer von Huemer Naturkunst in Gundertshausen (Eggelsberg). Auch jetzt seit der Wiedereröffnung am 17. Dezember seien viele Kunden ins Geschäft gekommen, um noch rechtzeitig vor Weihnachten Blumen und Geschenke zu besorgen. Die Zeit während der Lockdowns wurde bei Huemer Naturkunst mit einem Click-und-Collect-Stand überbrückt. Die Kunden hatten die Möglichkeit, rund um die Uhr an der frischen Luft ausgewählte Waren zu kaufen. Das Geld wurde dabei einfach in eine Kasse geworfen. Das Konzept haben Edthofer und Alexander Huemer auch schon in den vorangegangenen Schließungen umgesetzt. Die lockdownbedingten Ausfälle konnten so zwar nicht kompensiert werden und eine persönliche Beratung war in dieser Zeit auch nur eingeschränkt übers Telefon möglich, aber der Stand sei jedes Mal gut angenommen worden, sagt Edthofer. Besonders die Adventzeit ist auch für Floristen eine wichtige Zeit.

Clarissa Edthofer und Alexander Huemer Bild: privat

Käufe nach Weihnachten

„Den ersten Lockdown haben wir großteils kompensieren können, beim zweiten wird das nicht möglich sein“, analysiert Ingeborg Reiter, die Abteilungsleiterin des Red-Zac-Geschäftes am Rieder Hauptplatz. Das Elektro-Fachgeschäft hat auf ein Aufsperren am vergangenen Sonntag verzichtet. „Generell ist zu sagen, dass die Kunden wieder mehr auf Regionalität setzen, es wird auch mehr Geld für schöner Wohnen ausgegeben. Da fallen auch qualitativ hochwertige Elektrogeräte darunter“, sagt Ingeborg Reiter. Zu Weihnachten werden in vielen Haushalten Espresso-Automaten unterm Weihnachtsbaum stehen. „Da läuft das Geschäft momentan sehr gut. Richtig weh getan hat der zweite Lockdown. Der hat das klassische Weihnachtsgeschäft kaputt gemacht. Der hätte zwei Wochen früher enden müssen. Aber wir wissen, dass gerade nach Weihnachten fast mehr eingekauft wird als vorher. Da lösen die Beschenkten das erhaltene Bargeld oder Gutscheine ein“, so die Verkaufsleiterin von Rec Zac.

Red-Zac-Verkaufsleiterin Ingeborg Reiter. Bild: Schuldenzucker Josef

„Sehr guter Sommer“

„Natürlich haben uns die Lockdowns heuer – sowohl in der Produktion als auch im Verkauf – getroffen. Aber es gab dieses Jahr auch positive Phasen, wie etwa im Sommer und jetzt wieder seit vergangenen Freitag, wo enorm viele Kunden bei uns ins Geschäft kommen. Dieser Ansturm hat selbst mich überrascht und freut uns sehr“, so Carina Leithner vom Familienunternehmen Auzinger Tracht und Mode mit Sitz in Enzenkirchen. Die Menschen wüssten die Beratung im Geschäft und Qualität sehr zu schätzen. „Und Regionalität wird größer denn je geschrieben. Unsere Kunden kaufen ganz bewusst hier ein. Gerade auch jetzt ihre Weihnachtsgeschenke“, so Leithner. Auch das Geschäft mit den Gutscheinen liefe extrem gut. „Wir haben die coronabedingten ‘Zwangspausen’ dieses Jahr auch dafür genutzt, den ersten Teil unseres großen Umbaus umzusetzen. Im Jänner haben wir mit dem Bau einer neuen Lagerhalle begonnen, die nun fertig ist. 2022 wird dann das Geschäft um- und ausgebaut“, so Leithner.