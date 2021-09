In den vergangenen 15 Monaten gab es drei Termine (Juni 2020, Juni 2021, Juli 2021) für das 5. X-Bike by Borbet Austria – drei Mal machten Corona und fehlende Genehmigungen seitens der Bezirkshauptmannschaft der Union Maria Schmolln einen Strich durch die Rechnung. Jetzt, im vierten Anlauf, soll es endlich klappen. Für die fünfte Auflage des zweistündigen Mountainbikerennens am Samstag, 18. September, (alle Zeiten in der Infobox rechts) sind bereits mehr als 100 Teilnehmer angemeldet.