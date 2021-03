Über Chancen, Herausforderungen und die Zukunft des Stadtplatzes: Bürgermeister Johannes Waidbacher (VP) im Gespräch mit den OÖNachrichten. Das Leben in der Stadt ändert sich, die Folgen werden vielerorts sichtbarer, etwa in Form von Leerständen. Auch in Braunau? Die Welt ist im permanenten Wandel. Megatrends wie Digitalisierung und Mobilität wirken auf das Leben in unseren Städten. Dem kann man sich nicht entziehen. Durch Einkaufszentren und den Onlinehandel wandelt sich die Nutzungsstruktur