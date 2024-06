Wenig Aussteller: Music Austria in Ried findet nicht statt

"Beim bisherigen Stand der Anmeldungen ist es leider absehbar, dass wir die Messe nicht im gewohnten Umfang abwickeln könnten. Damit können wir unseren eigenen hohen Qualitätsansprüchen – aber vor allem jenen der Aussteller und Besucher – an die Musikmesse in diesem Jahr nicht gerecht werden", heißt es auf der Website der Music-Austria-Messe. Das Team bedaure diese Entscheidung sehr, aber wolle damit den langjährigen Partner frühzeitig Planungssicherheit geben. Man werde in den kommenden Monaten eine Neuausrichtung der Music Austria diskutieren und erarbeiten.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif