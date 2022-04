"Wem kann ich heute noch vertrauen?" Kotanko über Fakten und Fake-News

Fakten und Fake-News, Information und Desinformation in den (sozialen) Medien: "Wem kann ich heute noch vertrauen?" Gerade seit der Pandemie stellen sich immer mehr Menschen diese Frage. Immer mehr sind verunsichert. Immer mehr wissen nicht, wem sie glauben können.

OÖN-Politikjournalist, Warte-Kolumnist und gebürtiger Braunauer Christoph Kotanko kommt am Dienstag, 12. April, zurück in seine Heimatstadt und will bei einem Diskussionsabend in der Arbeiterkammer genau über diese Themen sprechen. Denn Verschwörungstheorien und Fake-News verbreiten sich nicht nur im Internet rasant, sondern werden auch durch Mundpropaganda weitergetragen und befeuert. Welche Quellen seriös sind, scheint für viele nicht mehr identifizierbar zu sein. Immer öfter werden daher auch die "klassischen" Qualitätsmedien wie die Tageszeitungen oder der ORF Ziel von Angriffen. Aber wie bekommen Journalisten von Qualitätsmedien ihre Informationen? Wie arbeiten sie? Warum sollte ich ihnen mehr vertrauen als You-Tube-Videos unbekannter Herkunft? Fragen wie diese stehen beim Diskussionsabend des ÖGB-Braunau im Mittelpunkt. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, um eine Anmeldung im ÖGB-Büro wird erbeten (07722/63216). Kotanko wird an diesem Abend auch Exemplare seines Kreisky-Buches signieren.

Diskussionsabend mit Dr. Christoph Kotanko am Dienstag, 12. April, 18.30 Uhr, AK Braunau.