Wem gehört die Natur? Nutzergruppen diskutieren am Donnerstag in Andorf

Mein oder dein? Vergnügen oder Verbot? Die heimische Natur bietet zahlreiche Gelegenheiten, sie auf vielfältigste Art und Weise zu nutzen. Dieser Umstand birgt aber ein hohes Konfliktpotenzial. Vor allem in der aktuellen Jahreszeit, in der nahezu alle Nutzergruppen wieder aktiv sind.

Um die Sichtweisen des jeweils anderen besser zu verstehen und zu klären, was erlaubt ist und wo die Grenzen des Gegenübers liegen, lädt der Naturschutzbund morgen im Bezirk Schärding zur Podiumsdiskussion in die Sporthalle Andorf (Eintritt frei). Unter dem Titel "Wem gehört die Natur?" diskutiert ein fachlich stark besetztes Podium über Gefahren und Lösungsansätze. Zudem soll auch eine aktuelle Bestandsaufnahme vorgenommen werden.

Auf der Bühne nehmen Herbert Sieghartsleitner (Landesjägermeister), Peter Gumpinger (Bezirksbauernkammer-Obmann) Thomas Pflügl (Landesalpinreferent des Alpenverein Oberösterreich), Sepp Friedhuber (Naturfreunde Oberösterreich), Bernhard Schön (Naturschutzbund Oberösterreich) und Amadeus Cosimo Lobe (Club-Lauf-Rad Sauwald) Platz. Moderiert wird die Diskussion von OÖN-Innviertel-Redaktionsleiter Roman Kloibhofer.

"Für ein gutes Zusammenleben und ein nachhaltiges Agieren in der Natur ist es uns ein Anliegen, alle Nutzergruppen an einen Tisch zu holen", sagt Franz Kohlbauer, Bezirkssprecher des Naturschutzbund. Im Rahmen der Diskussion sollen Themen sachlich aufbereitet und dadurch Wissensdefizite behoben werden. "Das liegt im Interesse von uns allen", so Kohlbauer.

