Weltweit gefragtes Magier-Duo "The Clairvoyants" zu Gast in Ried

Erst vor wenigen Tagen hat das Magier-Duo Thommy Ten und Amélie van Tass weltweit Schlagzeilen gemacht, als bekannt wurde, dass sie – sie treten unter dem Namen "The Clairvoyants" (die Hellseher) auf – für 500 Shows in Las Vegas verpflichtet wurden. Bevor die beiden Mentalmagier aber im November in die USA aufbrechen, machen sie noch im Innviertel Halt. Zum 6-Jahr-Jubiläumsfest der Weberzeile werden die beiden Weltmeister der Mentalmagie in der Weberzeile auftreten – und zwar am Sonntag, 19. September (Beginn 19 Uhr; Karten: Raibas, Ö-Ticket, Weberzeile-Infocenter; 39 Euro; limitiertes Kontingent; jeweils aktuell gültige Covid-19-Regelungen).

Für Centermanager Christoph Vormair ist der Zeitpunkt "ein Glücksfall", wie er im OÖN-Gespräch sagt. "Wir haben den Termin bereits 2019 für das Vorjahr ausgemacht. Dann mussten wir zwei Mal verschieben. Dass wir die beiden genau jetzt, wo sie weltweit im Gespräch sind, bei uns haben, ist natürlich Glück." Eigentlich wollte man schon zum 5-Jahr-Jubiläum groß feiern, aber coronabedingt musste die Feier auf 2021 verlegt werden.

Unter dem Motto "Staunen für den guten Zweck" wird das Magier-Duo im Innviertel auftreten, und ein Teil des Erlöses wird gemeinsam mit Round Table Ried für eine Familie aus dem Bezirk Ried mit einem beeinträchtigten Kind gespendet. "Thommy Ten war sogar schon hier, er ist sehr sympathisch und war begeistert von der Location", sagt Christoph Vormair. Nach der Show werden Thommy Ten und Amélie van Tass noch für Autogramm- und Fotowünsche zur Verfügung stehen.