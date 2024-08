Weltstar "Ferdi" Omanyala kommt erneut nach Andorf

Heute in einer Woche, am 17. August, findet in Andorf die bereits 18. Auflage des internationalen Josko-Laufmeetings statt. Einmal mehr ist es Organisator Klaus Angerer gelungen, nationale und internationale Stars zu verpflichten. Für den Olympiafünften Lukas Weißhaidinger ist ein Start "daheim" Pflicht. Mit der Linzerin Susanne Gogl-Walli kommt eine weitere Olympia-Starterin aus Österreich nach Andorf. Sie möchte in einem selten gelaufenen 300-Meter-Bewerb einen neuen österreichischen Rekord aufstellen. Besonders groß ist die Vorfreude bei Angerer über den erneuten Start von Ferdinand Omanyala, dessen Stern 2022 in Andorf aufging. Damals lief er die 100 Meter in sensationellen 9,86 Sekunden. In der aktuellen Weltrangliste ist der Kenianer, für den es bei Olympia nicht nach Wunsch lief, mit einer Zeit von 9,79 Sekunden Zweiter. "Die Anfrage kam kurzfristig und überraschend, aber wir freuen uns riesig", sagt Angerer. Der Eintritt zum Meeting ist frei, alle Infos gibt es unter www.laufmeeting.at Foto: Streif

