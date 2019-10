Welt im Miniformat: Ried wird wieder zum Zentrum der Modellbauer Europas

160 Firmen und Vereine auf 14.000 Quadratmetern, dazu Tausende Besucher: Nach großem Andrang im Vorjahr werden zur Internationalen Modellbaumesse in den Hallen der Rieder Messe auch heuer Massen erwartet. Am Samstag, 19., und Sonntag. 20. Oktober, tauchen Interessierte jeweils von 9 bis 17 Uhr in die breite Welt des Modellbaus ein – die Palette reicht von der Miniatureisenbahn bis hin zu Modellen aus der Welt der Science-Fiction.

"Wir bieten die einzige Modellbaumesse in Oberösterreich und die wahrscheinlich vielfältigste in Österreich. Die Fachbesucher kommen aus halb Europa", sagt Rieds Messedirektor Helmut Slezak. Das Haupt-Einzugsgebiet der "Messe für die ganze Familie" erstrecke sich über ganz Oberösterreich, das Bundesland Salzburg, das westliche Niederösterreich und Teile Bayerns. Bis zu 20.000 Besucher sollen es werden.

Weltbester Modellbauer

"Die Rieder Einwohnerzahl umgelegt auf Wien, müssten dort zu einer vergleichbaren Messe zwei Millionen Besucher kommen", so Slezak. "Vielen Menschen in unserer Region ist noch immer nicht bewusst, was die Rieder Messe für die Region leistet und bietet."

Ein 1,30 Meter langes U-Boot im Maßstab 1:48 – für die Messe angekündigt ist mit Industriedesigner Wolfgang Wurm auch der aktuell weltbeste Modellbauer.

"Bei Mitmachstationen können Kinder und Jugendliche den Modellbauer in sich entdecken", so Messe-Projektleiter Fabian Berneder. Der Teil "Euro-Modell" auf 3500 Quadratmetern gilt als größte Modellbauausstellung für Plastik- und Kartonmodellbau im deutschsprachigen Raum – heuer mit Ausstellerrekord in Ried.

In Halle 17 werden Science-Fiction-Freunde mit spektakulären Modellen bedient. Um ferngesteuerte RC-Modelle geht es gleich in drei Hallen und auf dem überdachten Gelände der Red-Zac-Arena, auf dem im Renntempo geflitzt wird. In der "Eislaufhalle" finden Drohnenrennen statt.

Sogar Truck-Trial: Kinder können auf einem Parcours den "Führerschein" absolvieren und Schiffe auf einem großen Hafenbecken steuern, um das "Kapitänspatent" zu bestehen. Zudem wird eine komplette Forstwirtschaft mit ferngesteuertem Gerät betrieben – und im Rahmen eines Löscheinsatzes sind mehrere Mini-Feuerwehrfahrzeuge aktiv.

Allein 10.000 Euro für Material wurden in ein Lkw-Modell investiert – acht Jahre vergingen von der Planung bis zur Fertigstellung. In Halle 15 ist ein Indoor-Flugfeld eingerichtet. Bewährt: Auf 3000 Quadratmetern drehen Minizüge auf riesigen Modellanlagen ihre Runden. Heuer auch zu sehen ist die "Königsklasse" – Spur-1-Modelle. Lego-Freunde setzen auf die Halle 12, die den bunten Steinen vorbehalten ist. Serviert werden Themenwelten wie Eisenbahn, Star Wars, Harry Potter und Game of Thrones. Dazu Lego Technik und eine zwei Meter große Ölbohrinsel.

Artikel von Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel d.seitl@nachrichten.at