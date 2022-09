Weiterhin mehr Stellenangebote als Jobsuchende im Bezirk Schärding

Anders als die Arbeitslosigkeit steige im Bezirk die Zahl an offenen Stellen Monat für Monat – und liege mittlerweile beim Rekordwert von 982 Jobangeboten, so Schärdings AMS-Leiter Harald Slaby. Somit sind beim Schärdinger AMS weiterhin mehr freie Arbeitsplätze gemeldet, als arbeitsuchende Menschen vorgemerkt sind.

Mit mehr als 24.000 Beschäftigten wurde zuletzt ebenfalls ein Höchstwert überschritten, der Arbeitskräftemangel bleibt aber das vordringlichste Problem. Der Bedarf seitens der Wirtschaft ist gestiegen, der demografische Wandel steht dem aber entgegen. Und eine vergleichsweise gute Arbeitsmarkt- und Lohnentwicklung in früheren Rekrutierungsstaaten erschwert die Lage zusätzlich, so der Experte.

Potenzial bei den Frauen

"Die Arbeitslosigkeit ist in Ländern wie Polen, Tschechien, Ungarn, Bulgarien, Slowenien mittlerweile niedriger als in Österreich." Mit steigendem Lohnniveau in anderen Ländern werde es für heimische Unternehmen schwieriger, in diesen Staaten Mitarbeiter zu finden, so Slaby. Potenzial liege in der Erwerbsbeteiligung von Frauen – Österreich habe bei den Frauen nach wie vor eine der höchsten Teilzeitquoten Europas.

Um das Potenzial zu heben, sei entsprechend auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. ein ausreichendes Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen zu achten. In Teilbereichen werde Personalknappheit vermutlich durch Produktivitätserhöhung via Digitalisierung oder Roboterisierung gemildert werden können.

Aber auch kurzfristiger lasse sich reagieren. Im Wettbewerb um Arbeitskräfte werde man bei Arbeitszeit, Unternehmenskultur, Gehalt und Aufstiegschancen möglichst attraktiv sein müssen – und allen Gruppen von Jobsuchenden (Älteren, Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, Migranten) eine Chance geben müssen, so AMS-Leiter Harald Slaby. Im Bezirk Schärding ist die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22 Prozent gesunken. Der Bezirk Schärding hält aktuell bei 2,9 Prozent. Der Oberösterreich-Schnitt liegt bei 3,9 Prozent, der Österreich-Schnitt bei 5,9 Prozent. (sedi)