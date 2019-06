Weiteres riesiges Schlemmerfest

Portionen gibt es um je vier Euro, dazu lassen sich passende Getränke genießen – und an vier Bühnen Livemusik. Zusätzlich werden Mexikaner, Trommler, Schuhplattler und Musiker durch die Straßen ziehen, so der Tourismusverband. Am großen Volksbank-Parkplatz gibt es heuer einen Beachclub für das jüngere Publikum.

Für den Musikschutz sind täglich 4,50 Euro zu bezahlen. Wer sich Vorverkaufskarten sichert, kann alle drei Tage für insgesamt je sieben Euro genießen (erhältlich bei Schärding Tourismus unter Tel.: 07712/4300-0). Im Alter unter 14 Jahren ist der Zutritt frei.

Internationales Flair Bild: Hubert Berndorfer

