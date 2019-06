Weitere "BistroBox"

Nach dem Standort in Schärding gibt es nun im Innviertel mit Mattighofen einen zweiten "BistroBox"-Standort: im Selbstbedienungsmodus Pizza rund um die Uhr aus einem patentierten Heißluftofen sowie kühle Getränke, Kaffee und Snacks. Der bundesweit 26. Standort der jungen oberösterreichischen Firma befindet sich in der Mattighofner Moosstraße 3b und wird durch den örtlichen Unimarkt als Franchisepartner betrieben. Nach nur einer Woche seien am Standort bereits 1000 Pizzateile verkauft worden, so Firmen-Co-Gründer Klaus Haberl. Es handelt sich um die achte "BistroBox"-Neueröffnung im Jahr 2019.

