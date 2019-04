Weiter Diskussionen um neunte Radarbox in Ried

RIED. SP spricht von „Abzocke“ – Bürgermeister Albert Ortig argumentiert mit „Erhöhung der Verkehrssicherheit“.

SP-Stadtrat Peter Stummer will kein neuntes Radar in Ried. Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Mittlerweile sieben Jahre ist es her, dass im Rieder Stadtgebiet die ersten fixen Radarkästen aufgestellt wurden. Mittlerweile sind quer durch das Stadtgebiet verteilt acht solche Geschwindigkeitsmessungen angebracht, durchaus viel für eine 12.000-Einwohner-Stadt wie Ried. Im vergangenen Jahr betrugen die Gesamteinnahmen aus den Radarstrafen, inklusive dem mobilen Radar, rund 1,4 Millionen Euro.

Wie berichtet, wurde vor kurzem im Rieder Stadtrat der Ankauf einer neunten Radarbox in der Molkereistraße beschlossen.

Von der SP Ried gibt es dieses Mal keine Zustimmung. Im Gegenteil: Stadtrat Peter Stummer, der im Herbst 2018 auf Michael Steffan folgte, wehrt sich gegen die geplante Aufstellung eines weiteren Radars. Der Standort trage nicht zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei. „Wir wollen, dass endlich an einem Verkehrssicherheitskonzept für Ried gearbeitet wird. Die Aufstellung von weiteren Radargeräten ist dafür zu wenig. Radargeräte alleine erhöhen nur die Einnahmen der Stadt Ried“, so Stummer, der mit der SP Stadtpartei eine Online-Petition unter dem Motto „Ja zu Verkehrssicherheit, Nein zur Radar-Abzocke“ gestartet hat.

Rieds VP-Bürgermeister Albert Ortig kann die Argumentation der SP nicht recht nachvollziehen. „Es ist der Stadt immer ausschließlich um die Verkehrssicherheit gegangen. Das ist auch der Grund dafür, dass die Radarboxen vorwiegend im Bereich von Schulen positioniert sind“, sagt Ortig im OÖN-Gespräch. In der Vergangenheit sei das mobile Radar mehrfach in der Molkereistraße positioniert gewesen, so Ortig.

Führerscheine abgenommen

„In dem Bereich wurden häufig exorbitant hohe Geschwindigkeiten gemessen. Es wurden etliche Führerscheine deswegen abgenommen“, sagt Ortig und fügt hinzu: „Diese Raserei bringen wir wohl nur mit einem fixen Radar weg.“

Rieds Stadtchef Albert Ortig

