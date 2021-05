Das erste Topmeeting der Saison fand in Wien statt – und endete mit einem Paukenschlag für die IGLA-long-life-Athletin Patricia Madl. Die junge Diersbacherin steigerte ihre persönliche Bestleistung im Speerwurf auf 54,08 Meter und erzielte damit einen OÖ Rekord in der Allgemeinen Klasse und der U23 Klasse. Mit diesem Wurf schaffte die Innviertlerin erneut das Limit für die U23-Europameisterschaften in Bergen (Norwegen). „Ich habe mich heute sehr gut gefühlt.