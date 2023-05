Weitblick und Handschlagqualität: Otto Weyland sen. feiert den 85er

Von der kleinen Eisenhandlung bis hin zum Großunternehmen – das kennzeichnet die Schärdinger Firma Weyland. In der 190-jährigen Firmengeschichte hat es sich zu einem unübersehbaren Aushängeschild für die Wirtschaft in der Region entwickelt. Sechs Generationen haben seit 1833 Anteil an dieser Erfolgsgeschichte: einer jedoch besonders, nämlich Otto III. Er wird dieser Tage 85 Jahre alt.