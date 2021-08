Weißhaidinger: Wenn Träume durch unglaublich harte Arbeit wahr werden

"Man soll ja groß träumen, und mein Ziel ist die 70-Meter-Marke. Außerdem wäre es toll, wenn ich irgendwann einmal einen Klunker, also eine Medaille, um den Hals hängen hätte." Diese beiden Sätze sagte Lukas Weißhaidinger im Dezember 2016 bei einem Besuch der OÖN in seinem "Wurfstadl" in Taufkirchen an der Pram.