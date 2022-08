Weißhaidinger hat jetzt einen eigenen Bus

Ab sofort hat der große Fanclub des 30-jährigen Olympiamedaillengewinners von Tokio im vergangenen Sommer einen echten Hingucker als Transportmittel. Zur Verfügung gestellt wird der Bus, der nicht nur für die Fahrten zu internationalen und nationalen Leichtathletik-Meetings eingesetzt wird, von Reise-, Taxi- und Busunternehmer Johann Pfiffer. Auch das Möbelhaus Möbi unterstützte die Beklebung des Busses. "Das macht mich extrem stolz. Es gibt viele Athleten, die eine Olympiamedaille haben, aber sicher nicht viele, die einen Bus haben", sagte Weißhaidinger mit einem Augenzwinkern. Am kommenden Samstag startet der Taufkirchner im Zuge seiner EM-Vorbereitung beim Josko-Laufmeeting in Andorf. Ein Interview mit Weißhaidinger lesen Sie morgen in den Innviertler Nachrichten. Auf dem Foto: Lukas Weißhaidinger, Franz Weißhaidinger, Daniel und Johann Niedermayer (Möbi), Sepp Schopf und Johann Pfiffer