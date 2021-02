Die 100 Stunden umfassende Theorieausbildung, geleitet von Karin Lehner und Thomas Hofer, wurde im Juli 2020 durchgeführt, danach absolvierten die Teilnehmer ein 160-Stunden-Praktikum. "Dieser Kursabschluss des Sommerkurses 2020 ist besonders, da die neuen Mitarbeiter trotz der widrigen Umstände wegen des Corona-Virus und der damit verbundenen Mehrbelastung ihre Ausbildung bravourös gemeistert haben", sagt Rieds Rotkreuz-Bezirksgeschäftsleiter Christian Dobler-Strehle.

Der nächste Rettungssanitäterkurs in der Bezirksstelle Ried startet am 5. Juli 2021. Mehr Informationen dazu gibt es telefonisch unter 07752/81844 oder per Mail an ri-office@o.roteskreuz.at