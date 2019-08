Weil Spenden Menschen verbindet

Tragische Schicksalsschläge erreichen uns ohne Vorboten. Sie durchbrechen die Algorithmen des Alltags. Verändern das Leben, welches unantastbar schien. Doch jeder Schicksalsschlag bietet eine Chance, sich neu zu definieren. Um in den ursprünglichen Tränen, die Geburt eines Lächelns zu erkennen. Der Wohltätigkeitsverein „Human (menschlich) Benefiz (Unterstützung)“ aus Schalchen spendet, um die Lebensbedingungen von beeinträchtigten Menschen zu verbessern.

Aus Idee wurde Leidenschaft

Zunächst wurde kein Verein im klassischen Sinne betrieben. Die neun Mitglieder arbeiteten einmal im Jahr bei einem Glühweinstand beim Perchtenlauf in Mattighofen. Mit dem Erlös finanzierten sie sich ihre eigene Weihnachtsfeier. „Wir fragten uns irgendwann, was wir mit dem übriggebliebenen Geld anfangen sollen. Und entschieden uns, es an eine Organisation zu spenden“, erinnert sich Christoph Aichinger, Präsident des Vereins. Die Idee entwickelte sich zur Leidenschaft. Nach drei Jahren konstituierte sich der Impuls zu einer Vereinsgründung. Für das Sammeln von Spenden wurde ein Disco-Party-Event in Schalchen ins Leben gerufen: Das „Hangover“, welches immer Ende März/Anfang April stattfindet. „Es war von Anfang an ein großer Erfolg. Das hat es in dieser Form damals noch nicht gegeben.“ Das Event ist die einzige Einnahmequelle des Vereins, der den gesamten Gewinn spendet. „Ohne unsere 50 freiwilligen Helfer könnten wir die Veranstaltung nicht meistern. Wir sind für jeden neuen Support dankbar.“

Seit 2013 wurden 48.000 Euro gespendet. Weitere 6.000 Euro sind in diesem Jahr noch geplant. Die Spenden werden immer öffentlich gemacht. „Es hat nichts damit zu tun, dass wir in die Zeitung wollen, sondern dass die Leute sehen, was mit dem Geld passiert.“ Der Fokus liegt auf Kindern aus dem Innviertel mit Beeinträchtigungen, für diese werden Rollstühle, spezielle Schuhe, Auffahrrampen, Delphintherapien und vieles mehr finanziert. In Ausnahmefällen widmet sich der Verein auch Katastrophen wie jenen des Zeltfestes in Frauschereck und der Hochwassertragödie in Simbach. „Es gibt keinen Kriterienkatalog. Die Menschen melden sich bei uns und wir besuchen sie anschließend. Nach einem persönlichen Gespräch wird nach Bauchgefühl entschieden. Wir glauben, dass wir etwas Gutes damit bewirken und überprüfen keine Rechnungen, ob mit dem gespendeten Geld, die jeweilige Anschaffung getätigt wird“, erklärt Aichinger. Es werden über das Jahr verteilt drei bis vier Teilspenden vergeben.

Faszinierende Menschen

„In unserer Gesellschaft können wir uns alle zehn Finger abschlecken, dass wir hier geboren wurden. Aber es gibt viele, die kein Glück hatten. Wir können mit unserem Beitrag nicht irgendetwas heilen, aber etwas verbessern.“ Vereine sieht Aichinger als essentielle Säulen für die Entwicklung von sozialen Kompetenzen. „Ganz gleich in welchem Verein man tätig ist: Es gibt dir das Gefühl, dass du nicht alleine auf der Welt bist, sondern ein Team um dich herum hast. In unserem Fall ist es durch die Schicksalsschläge noch spezieller. Ich habe Menschen kennengelernt, die es übel erwischt hat und die mit Stärke hervorgegangen sind. Das ist faszinierend.“