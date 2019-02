Weil's nicht "wurscht" ist: Lernen für's Leben in Otterbacher "Wurstkuchl"

SANKT FLORIAN. "Übungsfirmen" kommen bei den Nachwuchsbauern der Fachschule besonders gut an

Viel Zeit und Engagement stecken die Burschen der zweiten Klasse der Landwirtschaftlichen Fachschule in ihre "Juniorfirma". Die Produkte der "Otterbacher Genusswerkstatt" sind sehr gefragt. Zurzeit arbeiten sie am "Surspeckprojekt". Bild:

Es geht zwar großteils um Wurst, "wurscht" ist den jungen Otterbachern ihre "Juniorfirma" aber keinesfalls. Im Gegenteil: Michael und Julian sowie zwei Burschen namens Andreas sind als "Vorstände" ihrer "Otterbacher Genusswerkstatt" mit Feuereifer dabei, ihr Vorhaben zu erklären. Projektleiter-Stellvertreter Julian aus Eberschwang hat eine eigentlich ganz simple Erklärung für sein und seiner Klassenkameraden Engagement: "Wir verdienen ja was dabei!"

Übungsfirmen zum "Lernen für das echte Leben" gibt es laut Lehrerin Elisabeth Martetschläger schon einige Jahre an der Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule Otterbach. Als Wirtschaftskundelehrer steht Stefan Ludhammer den Burschen der zwei zweiten Klassen zur Seite. Zur "Juniorschule" haben die heurigen Zweitklassler ihre Übungsfirma gemacht, "weil wir hier nicht nur üben, sondern Konkretes erzeugen", sagt Projektleiter Michael aus St. Marienkirchen am Hausruck.

Chips aus regionalen Erdäpfeln

Der Wurst und den Erdäpfeln – "Kartoffel" kommt hier keinem Nachwuchsbauern über die Lippen – haben sich die Schüler der 2 b verschrieben. Die großteils 15- und 16-jährigen Burschen haben nach kurzer Nachdenkphase entschieden, dass sie aus den Erdäpfeln Chips machen wollen und werden. Das nicht nur, weil den meisten diese Art von Erdäpfeln am besten schmeckt, sondern weil die Nachfrage danach groß ist. Nach einigem Tüfteln und Basteln war die selbst gebastelte "Chipsmachmaschine" fertig. Das Ergebnis konnte sich sehen, und vor allem schmecken, lassen. Trotzdem stand für die 2b-ler schnell fest: Wir brauchen ein zweites Standbein. "Eines, mit dem wir wirklich Geld verdienen können", sagt "Finanzminister" Andreas aus Esternberg. "Geld verdienen kann man aber nur, wenn man den Leuten etwas anbietet, was ihnen echt schmeckt", sagt Andreas aus Mörschwang, der sich selbst als "Mädchen für alles" der 2 b-Juniorschule versteht.

Schnell stand fest: "Wir probieren es mit Wurst." In Büchern wurde geschmökert, Fachleute wurden befragt, und die Ärmel hochgekrempelt. Die ersten Würste wurden – Michael: "Vorsichtshalber"– selbst verkostet. Nach einigen Korrekturen wagten die Burschen mit Knoblauch- und Käsewurst den Sprung auf den Markt. Mit erstaunlichem Ergebnis: "Auf Bauern- und Adventmarkt vor Weihnachten haben wir zweihundert Würste verkauft", grinst das "Mädchen für alles" namens Andreas. Woraufhin die Wurstproduktion ordentlich angekurbelt wurde.

Kooperation mit Metzger

Die Nachfrage stieg derart, dass die "Jungmetzger" mit dem Produzieren nicht mehr nachkamen. Metzger Moser in Sigharting erklärte sich bereit, mit den jungen Otterbachern eine Kooperation einzugehen. Durch den Erfolg mutig geworden, tüfteln die Burschen derzeit an einem "Surspeckprojekt". Keine schlechte Idee, wie Lehrer Ludhammer und Marketingchefin Martetschläger meinen. "Weil für den Speck keine eigene Verkaufsschiene aufgebaut werden muss. Wir können ihn mit unseren Würsten mit anbieten", sagt Projektleiter Michael.

Einen Zwanziger investiert

Die Schüler der Otterbacher Übungsfirmen, die 2 a hat sich übrigens dem Thema "Des mog ma" verschrieben, benötigen für ihre Juniorfirmen keinerlei Fremdkapital. "Am Schulanfang hat jeder von uns zwanzig Euro investiert", verrät Michael. Das hat nicht nur gereicht. Die Burschen sind heute schon überzeugt, dass am Ende des Schuljahres ein "schöner" Gewinn wartet. "Davon werden wir ein wenig spenden, der Rest wird aufgeteilt", sagt "Finanzvorstand" Andreas aus Esternberg. Ganz "Landwirt der Zukunft" also. (burgstaller)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema