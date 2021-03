Weil jede Minute zählt: Berner investiert weiter in Logistikzentrum

Im Großhandel zähle jede Minute, sagt Wolfgang Sageder, Geschäftsführer der Berner Österreich GmbH. Deshalb treibt die Berner Group mit Hauptsitz in Braunau ihre Investitionspläne trotz Corona konsequent voran und investiert in Modernisierungs- und Umbauarbeiten in Höhe eines "mittleren, siebenstelligen" Betrages.

Herzstück des Investitionspaketes ist ein neues Hochregallager mit vollautomatischer Ein- und Auslagerung. Geplant ist unter anderem auch die Expansion des WLAN-Netzwerkes zur kompletten Digitalisierung der Logistikprozesse. Es sei ein Schritt zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Logistik, sagt Sageder und ergänzt: "Durch die getätigten Investitionen ist garantiert, dass wir unsere Lieferfähigkeit von starken 98 Prozent auch in Zukunft halten können." Berner beliefert aus Braunau Kunden aus Österreich und zahlreichen osteuropäischen Ländern. Das heute 20.000 Quadratmeter große Logistikzentrum wurde zuletzt 2012 wesentlich erweitert. Werkzeuge, Arbeitsschutzausrüstung, chemische Produkte, Kleinteile: Rund 5500 Paketsendungen mit einem Gesamtgewicht von 60 Tonnen verlassen täglich das Firmengelände.

Braunau ist seit vielen Jahren Hauptsitz der österreichischen Gesellschaft der Berner Group. 1957 startete das Unternehmen hier seinen Vertrieb. Heute zählt das Unternehmen 470 Mitarbeiter am Standort Braunau.