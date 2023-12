Weihnachtspakete für Kinder in Rumänien

Dabei schenken Kinder neues oder gebrauchtes Spielzeug, Bekleidung und Hygieneartikel her. Verpackt in Schuhkartons wurden die Präsente von ehrenamtlichen Helfern nach Rumänien transportiert. Dort wurden die Packerl Mitte Dezember im Süden des Landes an Kinder in Heimen, Kindergärten und Schulen übergeben. Österreichweit konnten in diesem Jahr mehr als 14.000 Weihnachtsgeschenke gesammelt werden. Aus dem Innviertel beteiligten sich heuer an der Aktion die Volksschule und der Kindergarten Tumeltsham, die Volksschule 1 Ried, die Franziskusschule, der Kindergarten in der Bettmesserstraße in Altheim sowie die Mittelschule und der Kindergarten in Aspach. In der Region wird das Projekt von den drei Rieder Service-Clubs Round Table 31, Ladies Circle 3 und Club 41 organisiert. Als Regionallager konnte heuer zum ersten Mal das Ziegelwerk in Senftenbach genutzt werden.

