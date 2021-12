Weihnachtsgeschäft: "Starkes Finale" und auch viele Gutschein-Verkäufe

Die Shops im Rieder Einkaufszentrum Weberzeile seien äußerst positiv in das Weihnachtsgeschäft gestartet, so Center-Manager Christoph Vormair. Seit 17. Dezember herrscht nach Ende des Lockdowns wieder Vollbetrieb. Man habe in der Weberzeile am jüngsten Adventwochenende hohe Besucherfrequenzen und gute Umsätze verzeichnet.

Unterschiede nach Branchen

Stärker als andere Branchen entwickelten sich Unterhaltungselektronik, Textil, Sport, Spielware, Buchhandel und Parfümerien, so Vormair. Neben dem Handel habe auch der Rieder Schwanthaler-Zehner-Verkauf deutlich angezogen, was auch ein gutes Zeichen für das Geschäft nach Weihnachten sei.

Center-Manager Christoph Vormair erwartet für die verbleibenden Tage bis Weihnachten ein starkes Finale des Weihnachtsgeschäfts. "Wir sind mit dem Geschäftsverlauf nach dem Lockdown sehr zufrieden. Der Freitag war mit einem sehr guten Adventsamstag zu vergleichen und der Samstag war ein hervorragender vorweihnachtlicher Einkaufstag. Die Frequenzen lagen an diesen beiden Tagen über dem Jahr 2019. Auch der verkaufsoffene Sonntag konnte viele Besucher ins Center locken", sagt Christoph Vormair.

Die aktuellen Trends

Die Nachfrage nach Geschenkklassikern wie Bücher, Spielware oder Parfüms sei sehr groß. Im Elektrohandel stünden Smartphones, Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik wieder hoch im Kurs – von Konsolen und Spielen bis hin zu großformatigen TV-Modellen und Soundsystemen. Die großen Gewinner unter den Geschenken im Sportfachhandel seien Tourenski-Ausrüstungen und Skizubehör. Im Spielzeughandel seien Puzzle und Gesellschaftsspiele die Highlights. Bei den Juwelieren würden höherwertige und teurere Produkte nachgefragt und gekauft: Sie vermelden insbesondere einen großen Run auf Goldware. In der Mode- und Schuhbranche sei generell die Winterware mit Schwerpunkt auf Strick, Winterjacken, warme Stiefel und Boots besonders gefragt.

Viele Gutscheinkäufe

Eines der Geschenke, das in der Region Ried am häufigsten unter dem Weihnachtsbaum zu finden sein werde, sei der Geschenksgutschein "Rieder Schwanthaler-Zehner", der in 250 Betrieben in und rund um Ried einlösbar ist. Der Verkauf habe von November bis zum 4. Adventwochenende kräftig zugelegt. Besonders zugenommen hat der Gutschein-Verkauf an Firmenkunden. "Der Gutschein ist ein besonders beliebtes Geschenk für Mitarbeitende, weil er in so vielen unterschiedlichen Handelsbranchen bei uns in der Region einlösbar ist", sagt Center-Manager Christoph Vormair.

Weiterhin Corona-Teststraße

Zuversichtlich geht die Weberzeile daher auch in die Tage zwischen Heiliger Abend und Heilige Drei Könige. Traditionell werden in dieser Zeit viele der geschenkten Gutscheine eingelöst.

Das Angebot "Corona-Teststraße" steht in der Weberzeile weiterhin zur Verfügung. Bis zum Jahresende hat die Teststraße wie gewohnt von Montag bis Samstag geöffnet. Am 24. Dezember und 31. Dezember ist die Teststraße allerdings geschlossen.