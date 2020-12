Weihnachtsfrieden bei der Sitzung im Gemeinderat Ried

RIED. Fast in Rekordzeit wurde die letzte Sitzung des Rieder Gemeinderates in diesem Jahr am vergangenen Donnerstagabend abgewickelt. In nicht einmal eineinhalb Stunden waren alle Tagesordnungspunkte abgearbeitet, Diskussionen gab es nicht, einige interessante Projekte wurden aber angesprochen beziehungsweise beschlossen.