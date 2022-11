Weihnachtsbeleuchtung in Braunau von Sparkurs verschont

Dem Christkindl gehen heuer die Lichter nicht aus - zumindest nicht in der Stadt Braunau. Dort wird die öffentliche Weihnachtsbeleuchtung auch heuer wieder in gewohnter Weise beibehalten. „Steuerungstechnisch ist die Weihnachtsbeleuchtung mit der Straßenbeleuchtung verbunden, der Betrieb erfolgt somit von der Abenddämmerung bis in die Morgenstunden.