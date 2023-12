Besonders zu Weihnachten wird der Verlust eines geliebten Menschen spürbar und beeinflusst mal mehr und mal weniger das gemeinsame Feiern in der Familie. Für alle, die zu Weihnachten jemanden vermissen, veranstaltet die Pfarrgemeinde Brunnenthal am Samstag, 23. Dezember, um 19 Uhr in der Pfarrkirche einen Gottesdienst unter dem Motto "Weihnachten ohne dich".

