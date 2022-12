Weihnachten, besonders gefeiert

Weihnachten steht vor der Tür. Weihnachten, also das Familienfest, das für viele ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste im ganzen Jahr ist. Wer feiert wie? In großer Runde mit einem üppigen Abendessen, in kleinerer mit Musik und der Weihnachtsgeschichte, mit vielen Geschenken oder nur mit wenigen – gefeiert wird die Geburt Christi auf der ganzen Welt, aber auch im Innviertel, ganz unterschiedlich.