Wehr dich! „Das hat mir meine Schwester geraten“

Durchhalten... das hat sich Margit Wenigwieser immer wieder vorgesagt.

Dietmar Moser, ÖGB Regionalsekretär Braunau, und Margit Wenigwieser. Bild: mahu

Ans Aufgeben war sowieso nicht zu denken, dafür hatte sie als alleinerziehende Mutter von sechs Kindern und langen Arbeitstagen gar keine Zeit. Früh aufstehen, oder erst gar nicht zu Bett gehen, die Kinder, der Haushalt, ein Job, manchmal auch zwei, tagein, tagaus. Für eine Sache allerdings stoppte sie ihr Hamsterrad: Ungerechtigkeit, denn die konnte sie noch nie leiden. Und deshalb ist es ihr auch gelungen, nach 35 Jahren wieder einen Betriebsrat in der Lederfabrik Vogl in Mattighofen zu gründen. Das war vor zehn Jahren, für die Neugründung hat sie damals der Österreichische Gewerkschaftsbund geehrt. Was ist seither passiert?

„Ich war schon am Vortag nervös“, erinnert sich die heute 63-Jährige an den Tag, an dem sie vor „lauter Prominenz“ auf die Bühne trat und ihre Auszeichnung entgegennahm. „Das war bemerkenswert und beeindruckend“, sagt Dietmar Moser, ÖGB Regionalsekretär Braunau, als er sich mit Wenigwieser gemeinsam das Foto von der Verleihung ansieht. Die Neugründung war eine heikle Angelegenheit. Sechs Mitglieder waren erforderlich, vier Frauen und zwei Männer haben sich gemeldet. Die beiden Herren hat in letzter Minute der Mut verlassen und so war es am Ende eine reine Frauenbewegung. „Unsere Namen haben wir dann in der Nachtschicht an die Tafel gehängt“, sagt die mutige Altheimerin, die damals ihren Job riskierte. „Es war ein Kampf, aber es gab Einiges, das nicht gerecht war, wie die Löhne zum Beispiel“, sagt die Sonnenanbeterin, die in der Fabrik 14 Jahre lang ohne Tageslicht arbeitete. Als Vollzeitmitarbeiterin im Schichtbetrieb verdiente sie 900 Euro netto. Wie sich das mit sechs Kindern ausging? „Viel Reis, viel Erdäpfeln, viel Käse und Butter“. Ein Kinobesuch oder Essen gehen war undenkbar. „Meine Kinder haben nie gejammert, die haben das verstanden.

Ich bin sehr stolz auf sie, sie sind meine besten Freunde“, sagt Wenigwieser. Ihre Familie hat ihr den Rücken zugekehrt, nachdem sie sich trotz der sechs Kinder von ihrem Mann trennte. „Ich hätte mich auch mit zehn scheiden lassen …“, sagt sie und schwelt gedanklich in weniger schönen Erinnerungen.

Ihre Karriere als Betriebsrätin war kurz, denn 2010 ging es mit der Lederfabrik bergab. Wenigwieser verlor ihre Arbeit – zum Glück. Sie fand eine Stelle bei Bernecker und Rainer in Eggelsberg. „Das war herrlich!“, sagt Wenigwieser. Nicht nur die Arbeit war schöner, auch der Verdienst war um einiges besser. „Da hab ich einen Juchitzer g’macht“, sagt die 63-Jährige. „Mit viel Fleiß hat sie es in den letzten Jahren geschafft, ihrer Pension um 30 bis 40 Prozent zu erhöhen“, sagt Moser. Ihre Zivilcourage hat sie in die neue Firma mitgenommen. Weil sie nicht länger mitansehen konnte, wie der gemeinsame Schichtleiter ihre junge Arbeitskollegin mobbte, nahm sie sich den „Burschen zur Brust“, wie sie sagte. Danach war Ruhe.

So mutig war Wenigwieser nicht immer. „Aufmucksen“ hätte sie sich in der Kindheit nicht getraut. „Meine Schwester, die sehr resolut ist, hat mir das in der Lederfabrik beigebracht. ‚Wehr dich’, hat sie immer gesagt“, so die gebürtige Zillertalerin. Seit drei Jahren genießt sie jetzt ihre Pension. Ihre fünf Töchter und ihr Sohn sind heute zwischen 36 und 44 Jahre alt und selbst Eltern. „96 möchte ich werden, wie meine Nadel, meine Urgroßmutter“, das wünscht sich Wenigwieser. „Die ist mit 92 noch auf der Alm gewesen, so fit war sie“.

